La gimnasta misionera que sueña con brillar en los JADAR

Itatí Weller, de 16 años, será la única representante misionera en gimnasia en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR). La alumna de la Escuela Alma India compite en la modalidad rítmica y necesita la colaboración de la gente para conseguir los elementos que necesita para la competencia. “Es un gran logro representar a Misiones y quiero dejar una huella”, dijo.
Itatí es alumna de la profesora Silvia González, que también es directora de Alma India y viajará con Sol Artaza, otra de las profes de la escuela. Desde el 9 al 14 de septiembre estará en Rosario para competir con las mejores atletas de la disciplina en juveniles. Para ello, se encuentra abocada en reunir fondos para hacerse con los elementos que necesita para competir. Ellos son cuerda, aro, pelota, mazas y cinta.
Sucede que Itatí compite con elementos nacionales, pero a Rosario debe llegar con los importados de marcas como Chacot y Pastorelli, que están homologados por la Federación Internacional de Gimnasia (FIG) y la Confederación Argentina de Gimnasia (CAG).
“Cualquiera de los dos están autorizados. Son elementos con diferencias mínimas en relación a los nacionales, pero ese mínimo suma”, explicó a El Deportivo su profesora Silvia González.
Para ello, se decidieron a lanzar una rifa de 200 números a 2 mil pesos cada uno con el objetivo de juntar fondos para alcanzar el casi medio millón de pesos que valen los elementos que necesita. “La gente colabora, y vamos a seguir vendiendo hasta reunir lo que necesitamos. Esperemos que sea pronto para poder tenerlos lo antes posible”, indicó la profesora.
Itatí practica gimnasia rítmica desde 2021, después de años de hacer danza clásica y jazz contemporáneo. Con toda esa experiencia, ni bien arrancó con gimnasia empezó a competir. “Me resultó fácil por la expresión del cuerpo, solo había que agregar los elementos, aprender a manejarlos y combinarlos”, indicó Itatí.
En julio de este año dijo presente en el Torneo Nacional de Clubes que se disputó en Posadas y allí consiguió la plaza para los JADAR. “No nos enteramos en el momento, pasaron varias semanas hasta que llegó la notificación”, contó la joven gimnasta.
Itatí se puso como objetivo “disfrutar” en Rosario. “Quiero demostrar el trabajo y todo el esfuerzo que le estuve poniendo para alcanzar este gran logro que es representar a Misiones en los JADAR. Quiero que se vea el esfuerzo y poder dejar una huella ahí. Enorgullecer a todas las personas que me ayudaron”, cerró.
Para ayudar
Los interesados en colaborar con Itatí pueden comunicarse al 3764-655730 y pedir su rifa. El alias es itati.jadar. El primer premio es una pelota de GRD; el segundo es una cinta más una varilla y el tercero una toalla de mano más un par de punteras. “Estamos en Trincheras de San José 2109 en la Escuela Alma India, de 17 a 20 horas de lunes a viernes para quienes quieran conocer también a Itatí”, cerró la profe Silvia.
Fuente: Primera Edición.
