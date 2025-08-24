Arrancan los octavos de final

Los octavos de final del torneo Provincial de la Federación Misionera de Fútbol debían comenzar ayer, pero las lluvias que cayeron en la zona sur no permitieron que se disputara el duelo entre Tuyutí y Timbó en Apóstoles.
Esta tarde, si las condiciones climáticas lo permiten, se pondrán en marcha los mano a mano del certamen.
En uno de los destacados, Guaraní Antonio Franco visitará a River (Santa Rita).
La Franja ganó la zona 2, mientras que el Millonario fue tercero en la zona 3 y se medirán en Santa Rita desde las 16.
Jorge Gibson Brown irá ante Rosamonte en Apóstoles desde las 16 y habrá duelo de posadeños entre Atlético Posadas y La Cantera desde las 15.30.
Además se jugarán los cruces del grupo Norte. Desde las 16, Atlético Garuhapé recibirá a Luz y Fuerza, Puerto Argentino hará lo propio con Jardín América en San Pedro y 9 de Julio se verá las caras con Nacional (Piray).
A las 16.30, Central Iguazú jugará con Ex Alumnos 185 en la ciudad de las Cataratas.
