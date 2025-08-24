Provincial: Caída de Guaraní ante River

River Plate (Santa Rita) dio la nota en el inicio de los octavos de final del Provincial de la FeMiFu, al derrotar est domingo 1 a 0 a Guaraní Antonio Franco.
Luego de un primer tiempo parejo que finalizó sin emociones, Charles Glanzel marcó el único tanto del cotejo en el que el local le cortó una larga racha de 19 partidos sin derrotas a La Franja, que terminó con uno menos por la expulsión de Santiago Duarte.
En Apóstoles, Tuyutí y Jorge Gibson Brown empataron 0 a 0, en un partido que tuvo una incidencia muy importante cuando apenas transcurrían 3 minutos.
Joel Vega, juvenil arquero de Brown, cometió una falta que el árbitro sancionó como penal y lo expulsó, ingresand en su lugar Bruno Maslovski, un pibe de 16 años que debutó en primera división, transformándose en héroe del empate ya que contuvo la pena máxima.
Por último, Atlético Posadas y La Canterita igualaron 2 a 2. Abrió la cuenta Tomás Fernández, de penal, para la visita y sobre el final de la primera etapa. En el segundo, Atlético lo dio vuelta con los goles de Alex Antúnez, a los 5′ y a los 15′ pero La Canterita lo igualó definitivamente a los 31′ través de Catriel Arévalos.
Fuente: redacción Deportes Misiones.
