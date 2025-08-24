Mitre se rehabilitó con una goleada

Bartolomé Mitre consiguió una victoria fundamental en su lucha por la permanencia en el torneo Federal A. En el estadio Ernesto “Tito” Cucchiaroni, el auriazul derrotó por 4 a 1 a Ben Hur de Rafaela en el marco de la sexta fecha de la Reválida B y, con este resultado aseguró su continuidad un año más en la tercera categoría del fútbol argentino.
En una ráfaga y con goles de Emanuel Mercado, del arquero Guillermo Bachke, de penal y Gonzalo Melgarejo, Mitre se puso tempraneramente en ventaja 3 a 0 en menos de 25 minutos.
El descuento, llegó a través de Enzo Fernández para el once rafaelino y así se fueron al descanso.
Sobre el final del juego, Ignacio Valsangiácomo decoró el resultado que le permitió al auriazul rehabilitarse con una goleada.
De esta manera, el conjunto posadeño quedó como el único representante misionero en un torneo oficial de AFA, tras el descenso de Crucero del Norte.
El equipo dirigido por Miguel “Pico” Salinas llegaba a este compromiso con la necesidad de recuperarse luego de dos derrotas consecutivas que habían generado dudas y preocupación. Por su parte, el elenco santafesino venía de ganarle 3 a 1 a Crucero del Norte en Rafaela, aunque se encuentra complicado en la tabla de posiciones, ya que ocupa uno de los últimos lugares y debía sumar puntos con urgencia para escaparle al descenso.
El inicio del encuentro mostró rápidamente a un Mitre decidido a imponer condiciones. El local salió con mucha intensidad, buscando lastimar a su rival desde los primeros minutos, aprovechando la velocidad y la explosión de sus jugadores por las bandas, en especial de Iván “Chuky” Esquivel. La propuesta ofensiva encontró recompensa rápidamente, a los 4 minutos del primer tiempo, Emanuel Mercado abrió el marcador para el auriazul tras una gran jugada colectiva que desató el festejo en la tribuna local.
Lejos de conformarse con la ventaja, Mitre mantuvo la presión alta y siguió dominando las acciones. Apenas 14 minutos más tarde llegó una jugada que generó polémica. Tras una situación confusa en el área chica, el árbitro Gustavo Benítes sancionó penal para el conjunto posadeño. El encargado de ejecutarlo fue nada menos que el arquero Guillermo Bachke, quien con mucha seguridad transformó la oportunidad en gol y puso el 2 a 0 parcial para los dirigidos por Salinas.
Este envión anímico hizo que el dominio sea aún mayor. A los 24 minutos, Mitre volvió a golpear con otra acción colectiva bien elaborada que concluyó con la definición de Gonzalo Melgarejo, que solo tuvo que empujar la pelota al fondo de la red para ampliar la ventaja a 3 a 0. El auriazul era muy superior y parecía encaminarse a una goleada histórica.
No obstante, Ben Hur reaccionó en el tramo final de la primera etapa. A los 40 minutos, Enzo Fernández aprovechó un descuido defensivo y marcó el descuento para la visita, dejando el marcador 3 a 1 al descanso. Ese tanto le dio un poco de aire al equipo rafaelino, que intentaba mantenerse en partido pese a la clara superioridad de los locales.
En el segundo tiempo, el desarrollo no cambió demasiado. Mitre siguió mostrando mayor solidez, control del balón y despliegue físico en todas las líneas, mientras que Ben Hur intentaba acercarse mediante pelotazos largos y algunas aproximaciones aisladas, sin demasiada claridad. El auriazul, en cambio, se mostró más paciente y trató de manejar los tiempos, sabiendo que el resultado ya le era favorable.
Cuando todo parecía indicar que el marcador final sería 3 a 1, apareció otra gran jugada ofensiva del conjunto misionero. A los 87 minutos, Catriel Weyreuter desbordó con categoría por la banda y tras una serie de rebotes, la pelota quedó bollando en el área y encontró a Ignacio Valsangiácomo, quien definió con jerarquía para sellar el 4 a 1 definitivo.
Con este triunfo, Bartolomé Mitre alcanzó los 10 puntos en la tabla de posiciones, ubicándose en la quinto puesto de la tabla de posiciones y asegurando matemáticamente su permanencia en la categoría, un objetivo prioritario para la institución. El resultado también reforzó la confianza del plantel y del cuerpo técnico, que venían de semanas complicadas por los últimos resultados adversos.
Ahora, el auriazul deberá viajar a Corrientes, donde enfrentará a Boca Unidos el próximo fin de semana, con la ilusión de seguir sumando y cerrando de la mejor manera la fase reválida.
