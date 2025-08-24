Sarmiento le ganó a El Linqueño y quedó a un paso de la clasificación

Sarmiento, muy cerca de los objetivos. El “Deca” de Resistencia se impuso 2 a 1 a El Linqueño en el estadio «Centenario» por la 6ª fecha de la Reválida B, del torneo Federal A.
El equipo de Marioni sigue en la parte alta de la tabla, quedó muy cerca de clasificar y asegurar su permanencia por una temporada más en la tercera categoría.
Ahora tendrá dos viajes consecutivos: primero visitará a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo el próximo fin de semana y luego irá a Misiones para enfrentar a Crucero del Norte.
El partido
El arranque fue parejo y muy disputado en todo el campo de juego. A Sarmiento le costó generar juego en los primeros minutos y se topó con un Linqueño que buscaba ensuciar el trámite, consciente de sus limitaciones.
La visita tuvo la chance de abrir el marcador a través de una pelota parada: el central Núñez ganó en las alturas y cabeceó fuerte y abajo, pero la pelota se fue rozando el palo derecho.
Sarmiento, al que le costaba generar peligro, encontró el gol gracias a la buena pegada de Arriola: ejecutó un córner desde la derecha con su zurda, el arquero dudó junto al defensor en el primer palo y la pelota terminó adentro. Era el 1-0 a los 20 minutos.
El trámite no cambió demasiado: el “Deca” jugaba con pocas luces, pero sin pasar sobresaltos, frente a un Linqueño sin ideas y que chocaba contra la firme defensa comandada por Berlo.
Cerca del cierre de la primera parte, Cristian Almirón frotó la lámpara y con un golazo que se clavó en el ángulo izquierdo de Alcaraz estiró la ventaja. 2-0 a los 42’.
En el complemento, la tónica se mantuvo: Sarmiento siguió siendo protagonista con cautela, mientras que El Linqueño, obligado por la necesidad, adelantó líneas e hizo que el elenco chaqueño se replegara.
El descuento llegó a los 27’, tras un centro al primer palo que desvió Franco Suárez y se metió por debajo de Yacaruso para el 2-1.
Luego, no pasó mucho más. Marioni movió el banco, reforzó el mediocampo y ordenó dos líneas de cuatro, algo que El Linqueño no pudo romper.
Fue victoria de Sarmiento por 2-1 sobre El Linqueño. El equipo de Marioni queda muy cerca de cumplir sus dos grandes objetivos: salvar la categoría y clasificar a los play-off.
Síntesis
SARMIENTO 2 – EL LINQUEÑO 1
Sarmiento: Germán Yacaruso; Franco Domínguez, Brian Berlo y Rodrigo López Alba; Leonel Niz, Tomás Bacas, Cristian Almirón y Carlos Arriola; Gonzalo González; Hernán González y Max Pared. DT: Roberto Marioni.
El Linqueño: Mariano Alcaraz; Agustín Ramos, Juan Ignacio Coria, Maximiliano Núñez y Alejandro Nardi; Juan Manuel García Pereyra, Franco Suárez, Emmanuel Sosa y Andrés Mc Cormick; Francisco Borda y Ricardo Gómez. DT: Claudio Spontón.
Goles: 20’PT Carlos Arriola (S), 42’PT Cristian Almirón (S), 27’ST Franco Suárez (L).
Cambios: 17’ST Rodrigo Giménez por Hernán González (S); 27’ST Gabriel Medina por Agustín Ramos, Juan Manuel Rodríguez por Emmanuel Sosa y Mauricio Zárate por Ricardo Gómez (L); 34’ST Brian Aita por Franco Suárez y Gianfranco Ottaviani por Juan Ignacio Coria (L); 36’ST Matías Ayala por Tomás Bacas y Lautaro Ruiz Martínez por Max Pared (S); 45’ST Pablo Martínez por Cristian Almirón y Matías Sosa por Gonzalo González (S).
Árbitro: Mauricio Martín.
Asistentes: José Ponce y Agustín Martos.
Cuarto árbitro: Rodrigo Ballestero (todos de Tucumán).
Estadio: Centenario, Sarmiento.
Fuente: Entretiempo.
