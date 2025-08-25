Cecilia López: “Mi objetivo es estar en la lista del Mundial”

La Selección argentina femenina de futsal tiene por delante uno de los objetivos más importantes de su historia: el Mundial de Filipinas que se disputará en noviembre. Para ello, el entrenador Nicolás Noriega ya arrancó a diagramar las prácticas y la misionera Cecilia López está en el radar. “Mi objetivo es estar dentro de la lista del Mundial”, aseguró la jugadora de Racing Club de Avellaneda.
Argentina consiguió la plaza al primer mundial FIFA de la disciplina en la rama femenina tras quedarse con el segundo puesto en la Copa América 2025 que se disputó en Brasil en marzo pasado tras perder la definición con los anfitrionas. Cecilia fue parte del plantel que hizo historia al clasificarse a la cita mundialista. Ahora va por más.
En las últimas semanas recibió la convocatoria para arrancar la pretemporada de cuatro semanas de preparación para la Copa del Mundo, que se disputará del 21 de noviembre al 7 de diciembre en Filipinas.
Este presente es muy diferente al que atravesaba en la previa a la Copa América. “Pensé que no iba a estar convocada porque no estaba bien anímicamente ni mentalmente después de mi paso por España”, recordó en una charla con El Deportivo sobre su paso por el CD Leganés de España de donde se fue luego de que el club incumpliera lo prometido. “Pude llegar a Racing y eso me dio confianza, es un club muy grande y muy competitivo. Eso hizo que pueda volver a creer en mí”, destacó. También agradeció el apoyo de San Lorenzo “mi segunda casa”, el equipo donde jugó durante 11 años. “Me hablaron para darme apoyo”, recordó.
Cecilia tuvo un papel importante en el equipo que consiguió el pasaje al Mundial, un hecho histórico para el futsal femenino argentino. “Cuando clasificamos nos juntamos en una habitación, nos miramos y nos largamos a llorar. No podíamos creer que estábamos en un Mundial. El sueño de todas las chicas es jugar una Copa del Mundo”, remarcó.
Con el objetivo adentro, la última semana de julio arrancaron los entrenamientos y Cecilia sigue en el radar de Noriega. “Ahora se viene un Mundial. Si antes te preparabas en doble turno, ahora lo tenés que hacer en tres. Soy consciente de lo que me queda por hacer y mejorar para poder estar en el Mundial y son cosas en las que voy a seguir trabajando. Todo lo que se me dio es por algo y lo tengo que aprovechar, entrenando, esforzándome. Todo sacrificio tiene su recompensa. Eso lo aprendí de mis viejos, trabajar todos los días y meterle ficha a esto”, aseguró.
El nuevo objetivo de Ceci, a pesar de que el camino es largo, es que su nombre esté en la lista de jugadoras que viajarán al Mundial de Filipinas. “La clasificación ya era un sueño de todas. Ahora estar en la lista sería algo tremendo, lo máximo. Mi nuevo objetivo es estar en esa lista y una tiene que apuntar a estar bien para poder estar adentro”.
Sobre el Mundial
La cita mundialista se disputará del 21 de noviembre al 7 de diciembre de este año en Filipinas. Se trata del debut oficial de esta competencia organizada por FIFA y participarán 16 seleccionados ya confirmados. Por CONMEBOL dirán presente Brasil, Argentina y Colombia. Los otros equipos serán Japón, Irán, Marruecos, Tanzania, Canadá, Panamá, Tailandia, Nueva Zelanda, España, Italia, Polonia, Portugal y el local Filipinas.
Los 16 serán divididos en cuatro grupos de cuatro. Los primeros dos avanzarán a cuartos. A esa instancia la seguirán semis, el partido por el tercer puesto y la final.
Fuente: Primera Edición.
