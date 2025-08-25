El equipo femenino de Gimnasia de Montecarlo hizo podio

Las chicas del club de Gimnasia de Montecarlo se quedaron con el primer lugar del torneo Nacional de Handball Fase 1, categorías mayores, que se desarrolló durate el fin de semana en Montecarlo. Mientras que el equipo masculino Gimnasia B, que se quedó con el 4° puesto en una competencia de gran nivel.
En la competencia participaron equipos de Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones en femenino y masculino. Y se jugó en canchas del Club de Gimnasia, Club Huracán y Polideportivo Municipal.
Montecarlo volvió a marcar la diferencia con equipos sólidos y preparados que dejaron bien representado a la localidad, logrando nuevamente dejar en una buena posición al handball misionero, siendo incentivo para los pequeños y jóvenes que se vienen formando en escuelas de iniciación deportiva y en los distintas clubes locales, de donde salieron referentes importantes como Mara López que actualmente forma parte de la Selección Argentina en esta disciplina y que tuvo la oportunidad de vivir un Mundial.
Cabe destacar que el club de Gimnasia viene sumando logros importantes en el handball en distintas categorías a nivel regional y nacional, teniendo la posibilidad de seguir ascendiendo como así también sumar puntos para traer alguna competencia a la localidad, que vuelve a ser auge en esta disciplina.
Para llegar a esta instancia los equipos estuvieron participando de encuentros locales y zonales, además de los entrenamientos. Institucionalmente también se hizo una importante inversión para preparar las canchas y que esté todo en condiciones reglamentarias.
Fuente: El Territorio.
