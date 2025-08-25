Federal A: Gimnasia y Ben Hur, en el ojo de la tormenta

Se completó este domingo la sexta fecha de nueve de la instancia de Reválida en el Grupo B del torneo Federal A. Dos clubes aparecen en zona de riesgo cuando por delante quedan 9 puntos en juego. Ben Hur de Rafaela y Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay que perdieron en sus compromisos ante Bartolomé Mitre, en Posadas y Sol de América, en Formosa.
Ambos clubes tienen el mismo promedio, 1.041 producto de 25 puntos en 24 partidos disputados.
Defensores de Villa Ramallo consiguió oxígeno al ganar de visitante en Las Parejas (Santa Fe) a Sportivo por 3 a 2.
Es de destacar que el sábado perdió su plaza en la categoría, Crucero del Norte que militará en el Regional Amateur.
Las posiciones
Los promedios
Fuente: El Libertador.
