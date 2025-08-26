Arqueros misioneros sortearon el clima adverso en Aristóbulo del Valle

El pasado domingo, el Polideportivo Municipal de Aristóbulo del Valle fue escenario de un nuevo torneo Regional de tiro con arco al aire libre, donde los representantes misioneros demostraron su destreza a pesar de las inclemencias del tiempo.
Con un clima poco habitual para esta época del año, marcado por el frío, vientos cambiantes y llovizna intermitente, los arqueros de clubes federados como CAPRI y Centro de Cazadores de Posadas, junto a los representantes de AMiTA de Oberá, Leandro N. Alem, Fox de Iguazú, Ruiz de Montoya, Aristóbulo del Valle y San Antonio, se dieron cita para competir en una exigente jornada.
La competencia incluyó las rondas de clasificación, en las que cada deportista debió completar dos series de 36 flechas (72 en total). Los arcos Recurvos y Compuestos demandaron ajustes constantes en sus miras debido al viento, mientras que los arqueros de Rasgos y Longbow pusieron a prueba toda su precisión para alcanzar el centro de los blancos y sumar puntos claves en el ranking.
Superada la etapa clasificatoria, se disputaron las instancias eliminatorias que definieron a los campeones en cada categoría y división. Aun en medio del clima adverso, las categorías Escuelas tuvieron un desempeño destacado, alcanzando y, en algunos casos, superando los puntajes objetivos que les permitirán acceder al siguiente nivel competitivo.
La premiación debió trasladarse al interior del polideportivo, donde se realizó la entrega de medallas, sorteos y reconocimientos, en un clima de camaradería que cerró con éxito la jornada.
El calendario provincial continuará con un nuevo encuentro en la localidad de Capioví, organizado por el Club Centro Cultural Germano Argentino de Leandro N. Alem, nuevamente en la modalidad de Aire Libre.
Podios
Recurvo Masculino
Szydloski Marcelo -AMiTA-
Remonda Aurelio Celestino -CAPRI-
Cabral Rodrigo -AMiTA-
Recurvo Femenino
Chorvat, Isabella – Centro Cazadores –
Kurtz, Florencia -CAPRI-
Cocco, Daniela -Amita-
Recurvo Masculino 50+
Rojas, Cristian -Amita-
Compuesto Masculino
Andino, Marcelo -Amita-
Longbow Masculino
Bachmann, Fabián -Amita-
Recurvo Femenino Sub-21
Chorvat, Isabella – Centro Cazadores –
Recurvo Masculino Sub-15
Rostan Besos, Bruno
Recurvo Escuela 40
Cocco, Horacio -AMiTA- Rack, Romina -AMiTA- Gauler, Emanuel -AMiTA-
Recurvo Escuela 50
Szyszko, María -Amita-
Recurvo Escuela 30
Milogis, Fernando -CAPRI-
Recurvo PAF Sub-18 40mts
Villalba Andino, Alma -CAPRI-
Williams, Fabricio -CAPRI-
Recurvo PAF Sub-15 15mts
Dutra Cazzaniga, Benjamín -CAPRI-
Recurvo PAF Sub-13 15mts
Milogis, Benicio -CAPRI-
Compuesto PAF Sub-15 30mts
Villalba Andino, Valentino -Amita-
Raso PAF Sub-13 15mts
Williams, Liam -CAPRI-
Raso Escuela-30
Pasaman Castillo , Ana -CAPRI-
Vespa, Natalia -CAPRI-
Raso Escuela 20
Orduña, José -CAPRI-
Bogado, Cecilia -Amita-
Alfonso, David -CAPRI-
Fuente: MOL.
