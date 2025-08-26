El misionero que causó la renuncia de Ramón Díaz en Olimpia

El ciclo de Ramón Díaz como entrenador de Olimpia en Paraguay fue muy breve. Apenas duró siete partidos en su cargo y renunció tras una derrota ante General Caballero, que dejó al equipo de Asunción en la parte baja de la tabla de posiciones.
El riojano dejó Olimpia tras un breve ciclo de siete partidos y luego de la derrota ante el equipo preparado físicamente por «Polo» Kleiniving.
“En el fútbol necesitas resultados, más estando en un equipo grande donde hemos trabajado muchísimo. Le tengo que agradecer a los jugadores principalmente porque fueron realmente protagonistas en el poco tiempo que estuvimos”, comentó el ex DT de River tras su salida de Olimpia.
“Por ahí los resultados no se dieron y ya cuando no se dan, creo que lo mejor es para no complicar ni al club ni al presidente ni a la gente que se ha comportado de una manera maravillosa con nosotros y los jugadores también”, agregó.
General Caballero es preparado físicamente por Nelson Kleiniving, ex preparador físico de Guaraní, Crucero y Chacarita, entre otros clubes.
El equipo del Alto Paraná pelea por mantenerse en la Primera División del fútbol paraguayo y logró el fin de semana un triunfo clave para sus aspiraciones de seguir en la elite del fútbol guaraní. Al torneo Clausura todavía le restan 13 fechas y el equipo preparado físicamente por el misionero buscará lograr rápidamente su objetivo.
Fuente: El Territorio.
