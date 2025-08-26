El SUM del barrio Caballeriza lleva el nombre del atleta Agustín Da Silva

El joven atleta obereño fue homenajeado por su trayectoria deportiva y su compromiso social, hasta el momento los homenajes con nombres de espacios públicos se venían dando a personas de mayor edad o post mortem, el caso de Agustín Da Silva, marca un hecho histórico.
En el barrio Caballeriza quedó inaugurado el nuevo Salón de Usos Múltiples (SUM), espacio comunitario que a partir de ahora llevará el nombre de Agustín Da Silva, en reconocimiento a su esfuerzo, dedicación y ejemplo de superación.
Antes del acto, habló con El Territorio y expresó su gratitud hacia los vecinos, “para mí es un honor enorme. Fueron muchos años de trabajo, siempre traté de ser un ejemplo y hoy agradezco a toda la gente del barrio por este gran reconocimiento. A tan temprana edad es una alegría inmensa y una motivación para seguir ayudando”.
Agustín recordó sus inicios en la vida y en el deporte. De niño trabajó durante cuatro años en los yerbales, experiencia que calificó como dura, pero que marcó su historia. El acompañamiento de su abuela y de la docente Irma Silvero, quien lo ayudó a terminar la primaria, fueron claves en su desarrollo.
Ya en la secundaria, gracias al profesor Ricardo Azcona, comenzó a entrenar en atletismo. Posteriormente, bajo la guía de Fabián Romaszczuk, se preparó para competir a nivel nacional. “Pude dar un giro en mi vida, pasar de no tener objetivos a encontrar en el deporte un camino que me llevó a buenos resultados”, señaló.
Actualmente, además de su carrera deportiva, Agustín estudia kinesiología, con la meta de recibirse y convertirse en un referente también desde la formación profesional.
“Voy a seguir trabajando, acompañando a los chicos y a la comunidad de Oberá. Siempre estaré a disposición para ayudar en lo que pueda”, finalizó el joven deportista.
Fuente: eL Territorio.
