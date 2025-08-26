Las chicas de CAPRI no pudieron en el Regional de Formosa

Las representantes misioneras en el Torneo Regional de Clubes de rugby femenino pelearon hasta el final pero no pudieron acceder a la clasificación rumbo al Nacional de la modalidad, en el certamen celebrado en Formosa.
La cita tuvo lugar en el Club de Caza y Pesca de Formosa, donde el team de mejor rendimiento fue CAPRI.
Las chicas del Azzurro, que venían de consagrarse campeonas provinciales, accedieron a la final en la categoría Mayores pero allí no pudieron frente a Águilas de Resistencia, que se alzó con la corona y el pase al Nacional luego de imponerse por 40-14.
Más allá de la derrota, las dirigidas por Mateo De Prence tuvieron un domingo positivo, ya que lograron medirse ante las mejores de la región y cosechar dos victorias. En la fase inicial, CAPRI derrotó a Qompi de Formosa por 55-0, mientras que luego se impuso sobre Regatas de Resistencia por 51-0 para ganar la Zona B.
En la Zona A, en tanto, compitió el subcampeón provincial, Centro de Cazadores, que cayó en sus dos primeras presentaciones frente al local Caza y Pesca, por 20-12; y ante Águilas, por 57-0. En el partido por el quinto puesto, las encabezadas por Luciano Galarza no pudieron frente a Qompi y cayeron por 29-5.
En lo que respecta a Juveniles, el único representante misionero fue Aguará de Jardín América, que debutó con una victoria sobre Qompi por 21-0, pero luego cayó ante Águilas de Resistencia, por 29-7.
En esa categoría se conformó un único grupo con tres equipos y se estableció que el ganador de la zona se consagraría campeón y clasificaría al Nacional.
Ese privilegio quedó finalmente en manos de Águilas, que ganó los tres partidos y representará al Nordeste en la cita organizada por la Unión Argentina de Rugby.
Fuente: Primera Edición.
