Leo Augsburger y Facundo López campeones del AJPP Tour en Iguazú

El pasado fin de semana Puerto Iguazú fue sede del prestigioso circuito nacional AJPP Tour 2025. El torneo cerró con una final vibrante en la que Leo Augsburger y Facundo López se consagraron campeones tras imponerse ante Thiago Mayerna y Francisco Britos.
Por primera vez, la ciudad de Puerto Iguazú fue sede de una fecha del prestigioso circuito nacional AJPP Tour 2025. La competencia reunió a destacados jugadores del circuito profesional, y dejó en claro que este evento llegó a la cuidad de las Cataratas del Iguazú para quedarse, ya que tanto desde lo deportivo como desde lo organizativo, el torneo fue un verdadero éxito.
Durante el AJPP Tour, los finalistas coincidieron en destacar la impecable organización, así como la calidad de los servicios y la excelente atención que recibieron durante su estadía en el destino.
Este reconocimiento reafirma el potencial de Iguazú como una plaza clave para el turismo deportivo, con infraestructura y capital humano preparados para grandes desafíos.
Gracias al trabajo conjunto de Cataratas Pádel y El Flaco Pádel, con el respaldo institucional del sector público municipal y provincial, junto al sector turístico local, este logro se hizo posible y se posiciona como un hito para el crecimiento del pádel en la región y para la proyección de Iguazú a nivel nacional y regional.
Al respecto, el presidente del Iturem, Leopoldo Lucas resaltó que “la organización de este tipo de eventos reafirman que Iguazú tiene mucho para ofrecer no solo como destino turístico tradicional, sino también como sede de grandes competencias deportivas”
Y agregó «desde Iguazú, celebramos este paso adelante y renovamos el compromiso de seguir apoyando iniciativas que inspiran a nuestra comunidad y promueven el desarrollo a través del deporte y el turismo».
Cabe destacar que según ONU Turismo, este segmento ya genera alrededor del 10% del gasto turístico mundial. En este marco, se estima que el turismo deportivo crecerá un 17,5% hacia 2030 movilizando participantes y espectadores, y generando beneficios económicos y sociales a los destinos sedes.
