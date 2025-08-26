Yacutinga es finalista del Apertura

Ratificando lo que venía demostrando en la fase regular, el conjunto del departamento San Ignacio venció 2 a 0 a Atlético Bonpland, otro de los encumbrados y candidatos al ascenso y se transformó en el primero de los protagonistas de la definición del torneo Apertura de la Primera B de la Liga Posadeña de Fútbol.
Luciano Fernández y Franco Brítez marcaron los tantos de Yacutinga, que aguarda rival para la final ya que la otra semifinal que debían jugar Estudiantes y Misionero y Guaraní, se debió suspender por el mal estado del campo de juego de La Canterita.
Este partido, es muy probable que se juegue mañana miércoles, en el mismo escenario, desde las 15.30.
Fuente: redacción Deportes Misiones.
