Bartolomé Mitre irá por otro paso hacia la clasificación

El venidero fin de semana Bartolomé Mitre buscará dar otro paso hacia la Segunda Etapa de la Reválida del torneo Federal A.
Luego de asegurar la permanencia, el Auriazul visitará el sábado, desde las 15.30, a Boca Unidos, líder de la zona B de la Reválida.
Si gana, el conjunto de «Pico» Salinas quedará a un paso de la clasificación a la siguiente fase del torneo a falta de dos fechas del final de la Primera Etapa y podría buscar la clasificación en casa.
Por su parte, Crucero visitará a El Linqueño luego del descenso del fin de semana. El Colectivero jugará sus últimos tres encuentros en el Federal A e intentará salir del fondo de la tabla de posiciones, el único objetivo que tiene hasta el final del certamen.
Luego, el conjunto de Santa Inés recibirá a Sarmiento (Resistencia) y visitará a Defensores de Villa Ramallo.
Fuente: El Territorio.
