Copa País: Eldorado visita a Formosa

Esta tarde comenzará la etapa regional de la Copa País, el nuevo certamente de selecciones impulsado por la AFA.
Eldorado ganó la etapa provincial de Misiones y representará a la provincia ante Formosa, que no contó con eliminatoria interna.
Desde las 15 y en el estadio de Sol de América, el conjunto del Alto Paraná abrirá la serie ante los formoseños y la revancha se disputará la semana que viene en cancha de Sportivo Eldorado.
Por su parte, los representantes de Chaco y Corrientes abrirán su serie en Villa Ángela a partir de las 16 y la revancha será la semana que viene en Corrientes.
El ganador de la región Litoral Norte se medirá en cuartos de final con el vencedor de la región Litoral Sur.
Fuente: El Territorio.
