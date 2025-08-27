Copa País: Eldorado visita a Formosa

QUIERE MÁS. Luego de ganar la etapa provincial, Eldorado busca otro pasito.

Esta tarde comenzará la etapa regional de la Copa País, el nuevo certamente de selecciones impulsado por la AFA.
Eldorado ganó la etapa provincial de Misiones y representará a la provincia ante Formosa, que no contó con eliminatoria interna.
Desde las 15 y en el estadio de Sol de América, el conjunto del Alto Paraná abrirá la serie ante los formoseños y la revancha se disputará la semana que viene en cancha de Sportivo Eldorado.

Por su parte, los representantes de Chaco y Corrientes abrirán su serie en Villa Ángela a partir de las 16 y la revancha será la semana que viene en Corrientes.

El ganador de la región Litoral Norte se medirá en cuartos de final con el vencedor de la región Litoral Sur.

Fuente: El Territorio.

Roberto Morales

