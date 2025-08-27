El Clausura para la semana que viene

Otra de las resoluciones importantes adoptadas anoche en la Liga Posadeña, fue la de establecer el inicio del torneo Clausura de la Primera A, el cual comenzará el sábado 6 de septiembre.
Resta saber el formato que tendrá el certamen, que tiene una gran relevancia, ya que de allí surgirán los restantes 11 equipos que animarán la Superliga 2026 y los ocho descensos.
Uno de ellos será el campeón y los restantes surgirán de la tabla anual, la cual se armará sumando los puntos de los dos torneos.
Es decir que habrá ocho descensos al cabo de esta temporada, que pasarán a militar en la A Intermedia, junto a los cuatro mejores del año, surgidos del actual torneo de ascenso, siempre y cuando tengan afiliación plena.
Sobre este tema, hubo anoche un tenso debate por la situación de clubes que aun revisten con “afiliación precaria”. Según el reglamento los clubes deben jugar como mínimo dos años en esa condición y recién al tercer año, pueden competir por el ascenso, como miebros plenos de la Liga Posadeña de Fútbol.
Fuete: redacción Deportes Misiones.
