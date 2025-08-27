Maciel, citado nuevamente al seleccionado argentino de vóley

El vóley misionero vuelve a tener representación en la selección argentina. El central Gustavo Maciel, oriundo de Apóstoles, figura en la lista de quince jugadores que el cuerpo técnico encabezado por Marcelo Méndez definió para la gira internacional que el combinado nacional iniciará esta semana en Europa, como preparación rumbo al Mundial que se jugará en Filipinas.
El anuncio fue realizado por la Federación del Vóleibol Argentino (FeVA) y significó una nueva ratificación de confianza hacia Maciel, quien ya había formado parte de anteriores convocatorias.
En esta ocasión, el misionero tendrá la posibilidad de sumar rodaje internacional en un certamen de gran prestigio, el tradicional Memorial Wagner, en Polonia.
Argentina enfrentará a tres rivales de jerarquía, Brasil, Serbia y el seleccionado polaco, anfitrión y uno de los grandes favoritos de la temporada. La competencia comenzará el viernes y será una prueba exigente para los dirigidos por Méndez, que buscarán ajustar los últimos detalles antes de la cita mundialista.
El cronograma marca que el estreno en el Mundial de Filipinas será el sábado 13 de septiembre, frente a Finlandia. Luego, la Albiceleste se medirá con Corea del Sur el lunes 15 y cerrará la fase de grupos contra Francia, el jueves 18.
