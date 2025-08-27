Máximo Zacarías retuvo la corona

El misionero Máximo Zacarías (Don Team-ZKB) ratificó su reinado en la categoría welter (hasta 67 kilos) de K1 Rules al imponerse ante Matías «Polaco» Varela.
El Puma se quedó con el combate estelar por el título en el club Comunicaciones de la ciudad de Buenos Aires, donde triunfó por decisión unánime para atesorar y traer nuevamente a la provincia el cinturón.
Con este nuevo éxito, el fundador de la academia Zacarías Kickboxing de Posadas logró la decimotercera victoria en su carrera profesional (13 triunfos y tan solo 1 derrota) y unificó los títulos del Main XX Night of Champions.
“Fue una pelea inteligente, buscando los errores del rival, pegándole y moviéndome todo el tiempo”, analizó.
Fuente: El Territorio.
