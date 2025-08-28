Copa País: Eldorado igualó en Formosa

La selección de Formosa igualó 2 a 2 de local ante su par de Eldorado (Misiones) y todo se definirá en la tierra colorada dentro de siete días.
El encuentro por la Copa País, se disputó en cancha del club Sol de América.
La visita arrancó ganando rápido ya que a los 5′ de comenzado el encuentro, Diego Cabrera puso el 1 a 0. Mientras que a los 22′, Matías Fernández empató parcialmente para el seleccionado formoseño.
Cuando se moría el primer tiempo, a los 47′ Ezequiel Bogado, tras una gran jugada colectiva desde abajo ponía el 2-1 para los misioneros. En el complemento, Formosa fue superior y llegó nuevamente al empate definitivo del encuentro a los 29′, tras un gol en contra del capitán Walter Ortiz.
Todo se definirá la próxima semana, en la Capital del Trabajo, para conocer quién pasará a la siguiente instancia.
Cabe mencionar que el ganador de esta llave se medirá con el vencedor de la llave entre Corrientes y Villa Ángela (Chaco). En esa serie, Corrientes sacó una gran ventaja tras golear por 9 a 0 en la ida.
Síntesis
FORMOSA 2 – ELDORADO 2
Liga Formoseña de Fútbol: Marcos Ferreyra; Roberto Escoffe, David Curchi, Alejandro Álvarez y Gabriel Camacho; José Medina, Ángel Amarilla, Renzo Riquelme y Matías Fernández; Rodrigo Pérez y Guillermo Romero. DT: Héctor Chaparro.
Eldorado: Juan Mendoza; Cristián González, Brahian Ferreyra, Facundo Duarte y Alan Casco; Ezequiel Bogado, Mario Torres, Diego Cabrera y Walter Ortíz; Luis López y Jonathan Irala. DT: Facundo Ocampos.
Árbitro: Diego Mitoire (Resistencia).
Asistentes: Sabrina Cristaldo y Claudio Casco.
Estadio: Club Sol de América.
Fuente: El Comercial.
Comentarios recientes