En etapa de definiciones

El último sábado, Campo Grande fue sede de la cuarta y anteúltima fecha del torneo Provincial de Ajedrez, que reunió a más de 120 ajedrecistas de distintos puntos de la provincia que llegaron con el objetivo de sumar puntos para decir presente en la final de noviembre, en San Vicente.
La jornada se realizó en el Instituto Superior Belén de Campo Grande y estuvo organizada por la Escuela Municipal de Ajedrez de la localidad y la institución anfitriona.
La fiscalización estuvo a cargo de la Escuela Municipal y Enzo Oliveira, de Oberá, será el árbitro en la competencia.
La competencia se desarrolló en las categorías Sub 10, Sub 12, Sub 16 y Libre y, tras una ardua jornada a puro tablero, se consagraron a los ganadores de la fecha.
En Sub 10, Benicio Checozzi de Garuhapé fue el ganador; en Sub 12 festejo Tiziano Scarpa de Puerto Iguazú y en Sub 16 se consagró Martín Molina de Eldorado. En Libre, Sasha Rozental, de Oberá, se quedó con el primer lugar del podio.
En cuanto a lo que se viene, la quinta y última fecha del Provincial se disputará en Garuhapé, el próximo 4 de octubre donde se pondrán en juego los últimos puntos con miras a la final que será el 1 de noviembre en San Vicente.
Fuente: Primera Edición.
