Estudiantes será el rival de Yacutinga

En un muy disputado partido, finalmente Estudiantes se consagró finalista del primer certamen del año de la Primera B posadeña al vencer en la definición por penales a Misionero y Guaraní, en cancha de Villa Cabello.
El encuentro había finalizado igualado 0 a 0 al cabo de los 90′ reglamentarios y, en los penales, los posadeños fueron más efectivos y derrotaron por 4 a 3.
De esta manera, el domingo comenzarán a definir el título del primer torneo anual ante Yacutinga, en condición de local.
Tras el encuentro, dirigentes de Estudiantes deslizaron la posibilidad de solicitar la postergación por una semana del primer encuentro, que está programado para el domingo en Posadas, aún sin cancha confirmada.
Precisamente es uno de los argumentos del club capitalino que desean alquilar un campo de juego que se adapte a una final de estas características.
Consultada una fuente de la Liga Posadeña, se adelantó que el partido debe jugarsei indefectiblemente este fin de semana, atento a la programación efectuada y al calendario que se viene con el torneo Clausura.
La revancha será en cancha de Yacutinga, siete días después.
Fuente: De la Tribuna TV.
