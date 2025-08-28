Llega la Península EcoRun 2025

La Península EcoRun 2025 vuelve a San Ignacio los días 11 y 12 de octubre, ofreciendo mucho más que una carrera: una experiencia que combina trail running, turismo y cultura en el impresionante entorno natural de la Península Teyú Cuaré, a orillas del río Paraná.
“Más allá de ser una carrera, buscamos que los corredores vivan una experiencia cultural y turística”, destacaron los organizadores Daiana Kornoski y Willy Néstor durante la presentación oficial.
Este año, el recorrido incluye un paso por la Casa Museo de Horacio Quiroga, preservando la memoria del escritor uruguayo que se convirtió a la selva misionera en escenario de sus relatos.
Tres distancias y un homenaje a la biodiversidad
Los participantes podrán elegir entre 8, 18 y 28 kilómetros, atravesando selva nativa, pastizales, paredes rocosas y miradores con vistas al Paraná. Cada circuito lleva el nombre de una especie autóctona: Urunday Blanco, Cactus Parodia y Murciélago Nectarívoro, esta última como símbolo del evento. La figura de este pequeño mamífero endémico estará grabada en la medalla Finisher, un guiño al respeto por la biodiversidad local.
El evento cuenta con el respaldo de la Secretaría de Estado de Cultura, el Ministerio de Salud Pública y empresas privadas. Laura Lagable, coordinadora General del Gabinete de Cultura, destacó que «se trata de un evento deportivo único, que invita a descubrir paisajes, atractivos naturales y culturales. Misiones tiene mucho para ofrecer, y actividades como esta fortalecen ese potencial».
Un fin de semana en la selva
El Club de Río será la base operativa para corredores y acompañantes, ofreciendo actividades recreativas, puestos de hidratación y acompañamiento en cada etapa. “Queremos que la EcoRun sea más que una carrera: que se transforma en un fin de semana de disfrute y descubrimiento de San Ignacio”, agregaron los organizadores.
Se espera la participación de corredores de distintas provincias y países limítrofes, consolidando a la Península EcoRun como uno de los eventos de trail más atractivos de la región.
Las inscripciones ya están abiertas en www.peninsulaecorun.com.ar, con descuentos vigentes hasta el 31 de agosto. Allí se puede consultar reglamento, distancias y requisitos para participar.
Fuente: El Territorio.
Comentarios recientes