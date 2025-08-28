Paula Rivero se despidió de Río y se enfoca en los JADAR

La misionera Paula Rivero (19) no pudo avanzar en la modalidad dobles femenino y se despidió del Campeonato Panamericano que se disputa en Río de Janeiro, Brasil.
Paula compitió junto a la neuquina Pilar Etchechoury (33) ante las brasileras Laura Silva y Renata Furletti y fue derrota por 2-1, con parciales de 11-8, 9-11 y 11-8. De esta manera, la dupla quedó eliminada en octavos de final.
En Río, Paula compitió en Individuales, donde se despidió en cuartos ante la colombiana María Tovar y luego en equipos. Allí, Argentina venció a Guyana en octavos pero luego cayó ante Canadá y no pudo avanzar a semis.
Vale destacar que la misionera viene de quedarse con la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos Juniors que se disputaron en Asunción, Paraguay, en la modalidad dobles mixto junto al marplatense Segundo Portabales.
En los próximos días, Paula regresará a Mar del Plata para retomar las prácticas y luego viajará a Rosario para competir en los JADAR 2025.
