La selección argentina de vóley U17 disfrutó su paso por Oberá

Durante una semana, la selección argentina de vóley U17 concentró y entrenó en Oberá, una experiencia que resultó tan enriquecedora para los anfitriones como para los visitantes.
El plantel nacional, conducido por Leonardo Nocenti, hizo base en el Polideportivo Ian Barney II, donde entrenaron en doble turno en el gimnasio y la cancha, instalaciones que fueron elogiadas por el DT de la selección.
La visita del equipo conformado por los mejores jugadores del país de entre 15 y 14 años, fue gestada por Ignacio Lezcano, quien junto a Beto Rundquist fueron los principales motores de la logística que requirió la organización.
«A través de contacto con Rodrigo Martínez Granado, que es el entrenador de la selección U19 y fue mi entrenador, se logró que nos visite la selección U17 que se prepara para el Sudamericano de Venezuela, que se disputará en octubre», destacó Lezcano.
Quien fuera jugador de Bolivar Voley, San Lorenzo de Almagro y Campana, además de la selección argentina U17, destacó el valor que tuvo la presencia del conjunto nacional en Oberá. «Fue una experiencia muy linda, una oportunidad única de compartir y aprender para seguir creciendo. La experiencia para los chicos fue increíble, inolvidable», remarcó.
Compartir y aprender
Por su parte, Nocenti hizo hincapié en la organización y las condiciones de entrenamiento, hospedaje y alimentación.»La verdad que se pasaron con las atenciones, y las instalaciones son muy buenas. Nosotros que estamos todo el tiempo recorriendo el país, sabemos que esto no es frecuente. Por eso felicitaciones. Fueron días muy intensos, de mucho compartir y nos vamos muy felices. Fue un aprendizaje muy grande y estamos muy satisfechos con todo lo vivido», subrayó el DT de la U17.
El equipo nacional arribó el jueves pasado y hoy cumplió su último entrenamiento en Oberá. Además de la preparación específica, también tuvieron la oportunidad de disputar algunos amistosos e interactuar con los jugadores y jugadoras locales.
Al respecto, en paralelo al tremendo nivel y talento que exhibieron en la cancha, sobresalieron por su buen comportamiento afuera de ella.
Los organizadores destacaron la colaboración del OTC, la Dirección de Deportes, la Escuela Municipal de Voley, Axion Oberá, Mate Rojo y el Ministerio de Deportes.
Fuente: Daniel Villamea, El Territorio.
Comentarios recientes