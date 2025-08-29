Los Juegos Deportivos Misioneros siguen a pleno con finales provinciales

Las Finales Provinciales de los Juegos Deportivos Misioneros siguen su curso con una gran participación en distintas disciplinas y categorías.
El programa, que organiza el Ministerio de Deportes de la provincia junto a federaciones, asociaciones y municipios, avanza con definiciones en todo el territorio misionero.
En Oberá se disputaron las finales de las disciplinas correspondientes a la modalidad Adultos Mayores (Newcom, Tenis de mesa, Tejo y Sapo) y de Deportes Adaptados (Tenis de mesa y Boccia).
La jornada se llevó adelante con la colaboración de la Dirección de Deportes municipal y docentes del CEFE Nº 2. Contó con representantes de 25 de Mayo, Jardín América, Montecarlo, Posadas, Eldorado, Oberá y Apóstoles.
Los resultados determinaron la conformación de la delegación misionera que competirá en los Juegos Nacionales de Adultos Mayores, programados del 1 al 5 de septiembre en Salta. El viaje de la delegación será el domingo a las 15 desde el CePARD.
Los deportes de combate
Con una gran convocatoria, el sábado se realizaron las competencias de Judo, Lucha, Taekwondo, Karate y Esgrima en el CePARD de Posadas. Más de 150 deportistas de Puerto Rico, Posadas, Oberá, Apóstoles, Concepción de la Sierra, Candelaria, Santo Pipó, Aristóbulo del Valle, Salto Encantado, Dos de Mayo, Jardín América y El Soberbio participaron de torneos parejos y atractivos, coordinados junto a las federaciones de cada disciplina.
En tanto, la competencia de Boxeo está prevista para el sábado 6 de septiembre en Cerro Azul.
Próximas finales
Las finales provinciales continuaron este jueves en Montecarlo, con el torneo de Bádminton en el club Gimnasia, y el sábado desde las 14 en Aristóbulo del Valle, con la definición de Tiro con arco.
Resultados destacados y clasificados a la instancia nacional
Lucha: Tiziana Báez, Dana Costa, Selena Cabral, Elías Delgado, Thiago Amarilla, Kevin Rodríguez y Ariel Báez (todos de Posadas).
Taekwondo: Nahiara López (Posadas), Candela Domínguez (Santa Pipó), Guadalupe Bernal (Santa Pipó), Sofía Bergman (Aristóbulo del Valle), David Galeano (Santa Pipó), Eneas Kusiak (Jardín América), Braian Gómez (Salto Encantado) y Lautaro Leites (Aristóbulo del Valle).
Judo: María Sol Paredes (Oberá), Desiree Mendoza (Posadas), Juliana Ramírez (Posadas), Elena Lutz (Posadas), Mateo Bustamante (Posadas), Santiago Lagardo (Posadas), Kevin Mora (Oberá) y Emanuel Silva (Oberá).
Karate: Azul Casanova (Posadas), María Figueroa (Concepción de la Sierra), Dahira Verena Dure (Candelaria), Genaro Castro (Posadas), Alexis Fretez (Candelaria), Francisco Lucero (Oberá) e Ian Potchka (Posadas).
Esgrima: Luciano Ferreira (Posadas) y Bianca Santander (Posadas).
Adultos Mayores
Newcom: 1º Montecarlo Newcom; 2º Finitos Amarillos (Posadas); 3º CEF Nº 13 Jardín América; 4º Redeport Newcom (25 de Mayo).
Tenis de mesa:
Mixto: 1º María Alberto – Mauricio Seguí (Posadas); 2º Alicia Krieger – Rubén López (Oberá).
Doble femenino: 1º Mariko Tanguchi – Goto Yoshiko (Posadas).
Doble masculino: 1º Carlos Braetz (Posadas) – Carlos Goncálvez (Eldorado); 2º Raúl Costa – Pedro Cieplinski (Oberá).
Tejo:
Masculino: José Claudio Acostado – Luis Mario Oliveira (Posadas).
Femenino: Matilde Gerzely – Stella Maris Rivero (Posadas).
Sapo:
Femenino: Laurentina Ferreira – Eva Grance Elodia (Oberá).
Masculino: Miguel Ángel Barreyro – Juan José Ferreyra (Apóstoles).
Deportes Adaptados
Boccia:
BC3: 1º Morena Sosa (Oberá); 2º Joaquín Andueza (Oberá).
BC1: 1º Eduardo Cuenca (Oberá).
(Sosa y Cuenca clasificaron al nacional).
Tenis de mesa adaptado:
Motriz: 1º Anderson Willemberg (Oberá); 2º Alex Rodríguez (Oberá).
Intelectual: 1º Bruno Alegre (Oberá); 2º Ian Soschinke (Oberá); 3º Pablo Czaban (Oberá).
(Willemberg, Rodríguez y Alegre clasificaron al nacional).
Levantamiento olímpico (clasificatoria provincial)
Femenino Sub 15: Victoria Ritter (–48 kg), Morena Benedit (–53 kg), Luciana Rodríguez (–63 kg), Laura López García (+63 kg).
Masculino Sub 15: Lucas Fernández (–60 kg), César López (–65 kg), Ignacio Medina (–71 kg), Román Talavera (–79 kg).
