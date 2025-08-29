Todo listo para el torneo internacional de Goalball

Posadas será escenario de un acontecimiento deportivo inclusivo de gran relevancia, con la puesta en marcha del Torneo Internacional de Goalball. La competencia se desarrollará desde este viernes, hasta el domingo en el Polideportivo Municipal Ernesto “Finito” Gehrmann, donde se presentarán nueve equipos provenientes de Argentina, Paraguay y Uruguay.
El certamen comenzará a las 17 y representa un nuevo paso en el fortalecimiento del deporte adaptado en la provincia, que ya había albergado la Liga Noreste en noviembre pasado. La elección de la capital misionera como sede responde a la calidad de sus instalaciones, que cumplen con las normas reglamentarias de la disciplina.
Entre los participantes estará la Escuela Municipal de Goalball, lo que permitirá al público local alentar a los representantes de la ciudad. La entrada será libre y gratuita, facilitando así la participación de toda la comunidad.
La organización está a cargo de la Dirección de Deportes Adaptados Municipal, dependiente de la Secretaría de Deportes y Desarrollo Humano, reafirmando el compromiso con la inclusión, la equidad y el acceso al deporte para todas las personas.
El goalball es una disciplina creada específicamente para personas ciegas o con baja visión. Se juega en silencio, con una pelota que contiene cascabeles en su interior, lo que permite a los jugadores orientarse únicamente por el sonido. El objetivo es lanzar el balón hacia la portería contraria en una cancha de dimensiones reducidas con arcos en ambos extremos.
En Posadas, la Escuela Municipal de Deportes Adaptados viene impulsando esta disciplina desde hace tiempo, ofreciendo un espacio de práctica y aprendizaje.
De esta manera, la capital misionera recibirá un torneo internacional inédito en la región, que promete convertirse en un punto de encuentro deportivo y social con un fuerte mensaje de inclusión.
Fuente: El Territorio.
Comentarios recientes