Bartolomé Mitre se volvió con las manos vacías desde Corrientes

Bartolomé Mitre no pudo concretar las chances que tuvo y se volvió con las manos vacías de Corrientes. El equipo de Miguel “Pico” Salinas cayó por 2 a 0 ante Boca Unidos en un partido válido por la séptima fecha de la Zona B de la Reválida del Federal A y se ubica en la cuarta posición de la tabla.
El duelo se disputó en el complejo «Leoncio Benítez» y Mitre llegó con el envión de la goleada ante Ben Hur la fecha pasada en Rocamora. Pero enfrente tenía al líder de la zona que buscaba asegurar su clasificación a la próxima instancia del certamen y, de paso, asegurar la permanencia.
Con esos antecedentes, ambos equipos tardaron en estudiarse y las chances durante los primeros diez minutos fueron pocas. La primera clara fue del local, cuando Leandro Gómez se animó con un remate desde afuera del área que pasó cerca del arco de Guillermo Bachke. Las más claras seguían siendo desde afuera. A los 24, un remate de Gonzalo Melgarejo también pasó rosando el palo de Enzo Acuña.
Mitre empezó a acumular chances. A los 25′ Emanuel Mercado se encontró con un centro atrás ante un arquero casi vencido pero su tiro dio en el palo y en el rebote nadie llegó a empujarla. Y el equipo de Rocamora seguía, unos minutos después Leonardo Morales probó con un fuerte disparo que se fue apenas arriba del travesaño.
Al toque avisó el correntino. Ignacio Colombini se hizo con un pase filtrado y remató a quemarropa ante Bachke que la mandó al corner. Y así, a los 39 llegó la apertura del marcador. Gómez entró por la izquierda, remató, Bachke contuvo a medias y el rebote quedó en los pies de Colombini que se la cedió a Maxi Osurak, que solo tuvo que empujarla para el 1-0 de los correntinos.
Mitre tuvo el empate sobre el cierre de la primera parte, pero Acuña tapó un remate de Kevin Zarza de mediavuelta que tenía destino de red.
En el complemento Mitre salió decidido a buscar el empate y acumuló posibilidades. Antes de los 20, el ingresado Gonzalo Giménez remató desde afuera pero su disparo se fue desviado y a los 25 tuvo un tiro libre que se fue encima del travesaño y en el mejor momento de la visita, cuando el “Auriazul” estaba cerca del empate, llegó el segundo de Boca Unidos.
A los 31, Edgar Villar – que ingresó en el complemento-, recibió un pase filtrado de José Vivanco y remató por arriba de Bachke, la pelota dio en el travesaño y se metió.
Los de Rocamora no se quedaron de brazos cruzados y fueron a buscar el descuento. Tuvieron dos claras, una de Melgarejo que dio en el travesaño y una de Ignacio Valsangiácomo que se fue desviado.
Los minutos se consumieron y no hubo tiempo para nada más. Con esta derrota, Mitre está cuarto en la Zona B mientras que Boca Unidos está primero con 18 puntos y aseguró su pase a la próxima instancia de la competencia.
Fuente: Primera Edición.
