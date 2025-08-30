El Sub-16 de Misiones clasificó a la final del Argentino C

El seleccionado misionero femenino Sub-16 de hockey confirmó su poderío y su ambición en el Campeonato Argentino C de Selecciones, al vencer este sábado a Asociación Nordeste por 2 a 0 en la semifinal y asegurarse un lugar en la gran final del torneo que se disputa en Neuquén.
Dirigidas por Gustavo Arias, las chicas de Misiones mostraron determinación y juego colectivo, con goles de Lucía Ferreyra y Laila Rivas, que dejaron en claro que el equipo está decidido a regresar al torneo Argentino B, categoría de la que descendió el año pasado en Santa Fe. Con este triunfo, el conjunto misionero alcanza la definición y se mantiene en la categoría con la moral y el espíritu intactos.
Ahora, la Sub-16 aguarda conocer a su rival en la gran final. El partido definitorio se jugará este domingo desde las 15 y enfrentará a Río Negro o Unión del Centro, equipos que hoy se miden para determinar quién enfrentará a Misiones por el trono del certamen.
Este logro se suma al excelente desempeño del equipo en la fase de grupos: tras vencer 2 a 0 a Provincia de Buenos Aires, luego imponerse por 2-1 a Neuquén en la segunda fecha de la Zona B, con goles de Betania Dei Castelli y Micaela Torres Toresani, y a pesar de caer 4-0 frente a Río Negro, las misioneras aseguraron su permanencia en la categoría, pasaron a semis y hoy ante Nordeste demostraron que tienen argumentos para pelear por el título.
El entusiasmo y la entrega de las jugadoras misioneras reflejan la identidad del hockey provincial: pasión, compromiso y talento en crecimiento. Con la mirada puesta en la final, la Sub 16 buscará cerrar una campaña histórica y regalarle a Misiones un regreso soñado al Torneo Argentino B.
La cita será este domingo desde las 15, cuando las chicas de la tierra colorada salten al campo de juego con la misma garra que las ha llevado hasta la definición, en busca de la gloria y del sueño de toda una provincia: que el hockey femenino misionero vuelva a brillar en lo más alto del país.
Fuente: El Territorio.
