Estudiantes y Yacutinga inician la definición del Apertura

El torneo Apertura del ascenso posadeño tendrá este domingo el primero de los juegos definitorios en busca del campeón.
En el estadio de La Canterita y desde las 16, Estudiantes y Yacutinga jugarán el partido de ida, ante una gran expectativa por conocer al primer ganador de la temporada que jugará por el título de campeón anual con el vencedor del Clausura, a iniciarse dentro de una semana.
En semifinales, el Verde del departamento San Ignacio, se impuso 2 a 0 ante Bonpland y fue el primer clasificado con goles de Luciano Fernández y Franco Britez Ferreyra.
Por su parte Estudiantes igualó 0 a 0 con Misionero y Guaraní, el pasado miércoles y luego se impuso por penales por 4-3, siendo el segundo finalista.
La definición del torneo, a diferencia de las instancias anteriores, será a partidos de ida y vuelta.
Fuente: redacción Deportes Misiones.
Comentarios recientes