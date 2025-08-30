Guaraní logró clasificar en los penales

Guaraní Antonio Franco derrotó 1 a 0 a River Plate de Santa Rita, con gol anotado por Mauro Gómez, en la parte complementaria, forzando la definición por penales ya que en la ida había ganado el conjunto de la Liga Obereña por el mismo resultado.
En una larga tanda de disparos desde el punto del penal, la Franja se impuso 8 a 7 y avanzó a cuartos de final, donde se medirá con el que clasifique de Timbó (Jardín América) o Tuyutí (Apóstoles).
No fue tarea fácil para los franjeados su compromiso ante el siempre aguerrido River de Santa Rita, equipo que de local había vencido por la mínima diferencia a los capitalinos.
A pesar de mostrar superioridad, sobre todo en el número de llegadas al arco adversario, a Guaraní le costó más de 50 minutos establecer la diferencia que los lleve a los penales. Recién a los 7 de la segunda parte, un centro desde la derecha, el siempre vigente y bien ubicado Mauro Gómez, alimentó su cuota de gol.
Siguió buscando “liquidar” la serie en los 90, pero, por ineficacia propia y la buena disposición de los de Santa Rita, que con alguna contra complicaron, no pudo hacerlo.
Llegó el final, la ejecución de los penales y quizás el peso de la experiencia le dio finalmente el pase a la siguiente ronda a los de Villa Sarita. Debieron ejecutarse nueve penales para cada equipo. Los locales convirtieron 8 y la visita 7.
Fuente: De la Tribuna TV.
