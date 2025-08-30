La Canterita eliminó a Atlético Posadas

Con una notable actuación de su arquero Luciano Lotz, La Canterita se transformó en otro de los clasificados a cuartos de final del Provincial de la FeMiFu.
Como habían igualado en la ida 2 a 2 y este sábado volvieron a empatar, esta vez 1 a 1 en el estadio de La Canterita, se debió definir el pasaje a la siguiente fase a través de los remates desde el punto del penal, donde se impuso 6 a 5.
Luciano Lotz, que durante el partido logró detener dos penales (a Santiago Ebenau y Lucas Vargas) y en la definición, atajó uno más y convirtió el penal decisivo, le dio a su equipo el pase a los cuartos de final.
Los goles fueron anotados por Luciano Piñeiro para el local y Lucas Vargas, de rebote del penal.
Fuente: redacción Deportes Misiones.
