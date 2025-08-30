Los misioneros van en busca del podio

Los misioneros Paula Rivero, Juan Segundo Barreyro y Tobías Novak siguen con su participación en la cuarta fecha del Circuito Nacional de Mayores de squash, que se disputa en Buenos Aires. Este domingo irán en busca del podio.
En el caso de Paula disputa las categorías Intermedia, Primera Damas y Sub 23. En Intermedia arrancó con victoria ante Joaquín Aldasoro por 3-2; luego cayó ante Federico Gavernet por 3-1.
En octavos se mide con Manuel Merello. En Sub 23 venció a Lola Gutiérrez por 3-0 y cayó ante Maximiliano Apaza por 3-0. Se enfrenta a Bruno Herzog para definir posiciones del Grupo B.
Mientras que, en Primera Damas, arrancó con victoria ante Milena Urbanija por 3-0 y cerrará el grupo ante Daniela Díaz.
“Juanse” Barreyro derrotó a Santiago Portabales por 3-1 y luego a Luciano Bustos por 3-0 en la Zona B de Primera Profesional. En cuartos de final jugará ante Cristian Grigioni.
Tobías Novak, por su parte, compite en Intermedia y Sub 23. En Intermedia cayó ante Nikos Noailles por 3-1 y luego ante Juan Fili por 3-1 y quedó eliminado. En Sub 23, venció a Milena Urbanija por 3-0 y este sábado choca contra Joaquín Aldasoro para asegurar el pase a la próxima instancia.
Fuente: Primera Edición.
Comentarios recientes