Mitre quiere meter presión arriba

Bartolomé Mitre viene entonado. Logró su primer objetivo del 2025 en el torneo Federal A: mantener la categoría.
La goleada 4 a 1 ante Ben Hur en casa dejó más que el festejo por los tres puntos, pero también fijó una nueva meta para el equipo de Rocamora.
Los dirigidos por Miguel «Pico» Salinas buscarán dar otro paso hacia la Segunda Etapa de la Reválida. El Auriazul visitará esta tarde, desde las 15.30, a Boca Unidos, líder de la zona B.
Si gana, el conjunto misionero quedará a un paso de la clasificación a la siguiente fase del torneo a falta de dos fechas del final de la Primera Etapa y podría buscar el pasaje a la siguiente ronda en casa.
La tarea no será sencilla, ya que el dueño de casa va por el mismo objetivo. Boca Unidos necesita los tres puntos para asegurarse pasar de fase y, además, engrosar su promedio en la pelea por mantener la categoría algo por lo que todavía pelea.
Los correntinos son los mejores de la zona B con cinco triunfos y apenas una derrota, lo que les permitió salir de la zona roja del descenso e ilusionarse con avanzar a la etapa de los mano a mano en el Federal A.
Para Mitre la historia fue distinta. Quedó a las puertas de la clasificacióna la Segunda Fase, pero se tuvo que conformar con la Reválida y pelear, primero, por mantener la categoría. Consumado esa meta, los de Rocamora se ilusionan con dar otro paso en su primera experiencia en la tercera categoría del fútbol argentino.
Por su parte, Crucero visitará a El Linqueño luego del descenso del fin de semana. El Colectivero jugará sus últimos tres encuentros en el Federal A e intentará salir del fondo de la tabla de posiciones, el único objetivo que tiene hasta el final del certamen.
Los de Santa Inés serán visitantes mañana ante los de la provincia de Buenos Aires, que están fuera de la zona de descenso, pero todavía no tienen asegurada la permanencia.
Además, El Linqueño también pelea por meterse en la Segunda Etapa de la Reválida y por eso intentará hacerse fuerte en casa ante un Colectivero que llegará muy golpeado.
El encuentro se disputará a partir de las 15.30 en el estadio «Leonardo Costa».
Fuente: El Territorio.
