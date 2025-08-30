Posadas ya vibra con el goalball

El torneo internacional de goalball ya está en marcha en Posadas. Ayer por la tarde, desde las 18, la capital provincial se transformó en el epicentro de esta disciplina adaptada que crece día a día en la región.
El escenario elegido fue el polideportivo Ernesto “Finito” Gehrmann, que lució colmado de entusiasmo en una jornada que se extenderá hasta mañana, con entrada libre y gratuita para todo el público.
La competencia reúne a nueve equipos distribuidos en tres zonas. En la zona A participan EGC, Fénix y Uncu; en la zona B se presentan Alfa, Águilas y Gladiadores; mientras que en la zona C compiten Leones, Búfalos de Misiones y Caaguazú.
De esta forma, Posadas recibe delegaciones que viajaron varios kilómetros para ser parte de un evento histórico, cinco equipos provenientes de Paraguay, uno de Uruguay y tres de Argentina.
El acto inaugural fue un momento de fuerte simbolismo. El torneo fue declarado de interés municipal, reflejando la relevancia que adquiere en el calendario deportivo y social de la ciudad.
Durante la ceremonia, Maia Guastavino, directora de Deportes Adaptados de Posadas, agradeció a cada delegación por el esfuerzo de llegar y destacó la importancia de “seguir fortaleciendo espacios inclusivos que permiten visibilizar a los deportistas con discapacidad y brindar igualdad de oportunidades”.
En la misma línea, Martín Maidana, coordinador de la Liga Argentina de goalball, no ocultó su satisfacción por la magnitud de la convocatoria. “Es una alegría enorme poder tener aquí a tantos equipos, con un nivel competitivo que nos motiva a seguir trabajando. Misiones nos brinda instalaciones de primer nivel y eso también habla de un compromiso con el crecimiento de este deporte”, expresó.
El goalball es una disciplina única, diseñada específicamente para personas ciegas o con baja visión. Su dinámica exige un silencio absoluto en las tribunas, ya que los jugadores se guían por el sonido de los cascabeles dentro de la pelota. El objetivo es lanzar el balón hacia el arco rival en una cancha adaptada, con un juego que combina precisión, concentración y reflejos.
Para Posadas, este torneo representa un paso más en el proceso de consolidación del deporte adaptado. No es la primera vez que la ciudad recibe un evento de este tipo, en noviembre pasado fue sede de la Liga Nordeste, lo que allanó el camino para que hoy pueda albergar un certamen de carácter internacional.
Uno de los puntos destacados de la competencia es la presencia de la Escuela Municipal de goalball que da la posibilidad al público local de alentar a representantes propios. El acompañamiento de las familias, instituciones educativas y organizaciones sociales aporta un marco de integración que trasciende lo meramente deportivo.
La programación continuará hoy con partidos durante toda la jornada, y mañana se jugarán las instancias finales por la mañana que coronarán a los campeones. Más allá de los resultados, el torneo internacional de goalball en Posadas ya es un triunfo en sí mismo, demuestra cómo el deporte puede convertirse en una herramienta poderosa de inclusión y en un espacio para que la sociedad valore la diversidad y el esfuerzo.
Fuente: Fernando Galarraga, El Territorio.
