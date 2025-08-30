Provincial: Brown goleó a Rosamonte

De la mano de Alan Cáceres, de extraordinario partido, Jorge Gibson Brown goleó este sábado 4 a 0 a Rosamonte y avanzó a los cuartos de final del torneo Provincial de la FeMiFu.
El partido, jugado en el estadio «Salvador Nosiglia», fue dirigido por el obereño Marcelo Benítez y todos los goles fueron marcados en la etapa inicial.
A los 6′, 37′ y 41′ marcó Cáceres mientras que Maiko Dahmer señaló el segundo, de curiosa manera.
En la parte final, fueron expulsados Ariel Díaz (Rosamonte) y Daniel Zarza (Brown).
El insólito gol de Dahmer
El segundo de Cáceres
Hattrick de Alan Cáceres
Fuente: redacción Deportes Misiones.
