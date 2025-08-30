Se definen los primeros pasajes a cuartos de final del Provincial

Seis equipos irán esta tarde por los primeros tres lugares en los cuartos de final del torneo Provincial de la Federación Misionera de Fútbol.
Desde las 15.30, La Canterita recibirá en su cancha a Atlético Posadas, luego del vibrante empate 2-2 del pasado fin de semana en el barrio Tajamar.
A partir de las 16 habrá dos encuentros. En el «Clemente Argentino Fernández de Oliveira» de Villa Sarita, Guaraní será local ante River de Santa Rita, que dio el golpe como local y pretende eliminar a uno de los candidatos al títutlo.
También en Posadas se cerrará otra de las series. Jorge Gibson Brown recibirá en el estadio «Salvador Nosiglia» a Rosamonte. En el encuentro de ida, jugado en Apóstoles, fue empate sin goles.
Ambos encuentros, se podrán ver por el streaming de Deportes Misiones TV.
Los encuentros de vuelta continuarán mañana. Desde las 17, Luz y Fuerza será local en Iguazú ante Atlético Garuhapé, luego de 1-1 de la ida, mientras que a partir de las 16, Jardín América recibirá a Puerto Argentino de San Pedro tras el 0-0 del fin de semana pasado.
Además mañana se pondrán en marcha otras tres series de octavos, que el fin de semana pasado fueron postergadas.
En Apóstoles y desde las 16, Tuyutí será local ante Timbó, mientras que a la misma hora 9 de Julio recibirá a Nacional de Puerto Piray.
Desde las 15, Central Iguazú se verá las caras con Ex Alumnos 185 de Oberá.
Fuente: El Territorio.
Comentarios recientes