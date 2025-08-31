Arranca la definición del Apertura

Estudiantes y Yacutinga iniciarán este domingo la definición del torneo Apertura de la Primera B posadeña, cuando desde las 15.30 se enfrenten en el estadio de La Canterita, en el partido de ida.
Ambos resultaron los mejores en la fase clasificatoria, adjudicándose las zonas Capital e Interior, respectivamente.
Para el Pincha, será una de las primeras ocasiones que tendrá para campeonar desde que hace más de una década se afilió a la Liga Posadeña, mientras que los del departamento San Ignacio, desde su regreso al fútbol capitalino, han sido siempre grandes protagonistas.

En semifinales, Yacutinga se impuso 2 a 0 ante Bonpland y fue el primer clasificado con goles de Luciano Fernández y Franco Britez Ferreyra.

Por su parte Estudiantes igualó 0 a 0 con Misionero y Guaraní, el último miércoles y luego se impuso por penales por 4-3.

La definición del torneo, a diferencia de las instancias anteriores, será a partidos de ida y vuelta, jugándose la revancha el venidero fin de semana en el paraje Yacutinga.

Fuente: redacción Deportes Misiones.

Roberto Morales

