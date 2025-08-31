CAPRI fue superado por Aranduroga

Aranduroga sacó provecho de las desatenciones defensivas del local y fue contundente en la segunda etapa, quedándose con la victoria 65 a 31.
Luego de un primer tiempo parejo, en el que una desatención defensiva doble del Azurro le permitió sumar un try a Aranduroga en el final para pasar al frente 22 a 17, flotaba en el aire, la sensación de una buena respuesta del local, que discutía y exigía al segundo de la zona B del Regional NEA de Rugby, disputando tanto a tanto la hegemonía no sólo en el marcador, sino también en el control del juego.
Lamentablemente en el inicio del complemento, los errores se potenciaron, se reptieron errores en la salida y el tackleo no se hizo sentir, por los que los correntinos aprovecharon para sumar en una ráfaga y anotar tres tries, que sumados a una sucesión de errores del árbitro, que sin incidir en la diferencia, generaron un estado de nerviosismo que no pasó a mayores, porque los jugadores, más allá de algunos reclanos airado no se salieron del molde de la corrección.
Le costó al dueño de casa volver a acomdarse al pártido, y con mucha más garra y actitud que juego asociado, sino fudamentalmente con arrebatos individuales intentó y logró visitar en el ingoal rival. Pero tras esas anotaciones, venía una defección, una pelota perdida, o falta de orden en la línea defensiva que le dieron vía libre a las corridas de los veloces tercera línea del rival, que así fue sumando puntos hasta logra una diferencia significativa.
Es de esperar que en el rugby alguna vez un veedor pueda observar y terminar de una vez con arbitrajes como el de Braian Gómez, de paupérrima actuación -además de uno de los líneas-, que aportaron confusión durante todo el desarrollo, y en un try visitante parecieron merecer un voucher para el oftalmólogo, por las dos claras infracciones que permitieron ese tanto. Más allá de ello, nunca fue claro, cobraba infracciones desatinadas y fuera de tiempo, contribuyendo a generar un clima, que felizmente transitó por los carriles de la buena conducta, más allá de la roja que vió un rugbier visitante.
Triunfos visitantes en M 19 e Intermedia
Aranduroga también resultó triunfador en M 19, por 39 a 19 y en intermedia 87-0.
