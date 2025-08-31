Corrientes en el horizonte de Eldorado

La selección de la Liga Correntina de Fútbol perdió en su excursión por Villa Angela. El combinado chaqueño derrotó 3 a 1 al elenco correntino que de igual manera paso de ronda en esta edición inaugural de la Copa País.
El tanto del combinado dirigido por Diego Pérez fue anotado por Francisco Acosta (jugador de Lipton).
El juego revancha se disputó en el estadio de Unión Progresista de Villa Angela en la noche del sábado.
En el global, Corrientes se impuso 10 a 3 y el juego de ida finalizó con goleada correntina por 9 a 0.
El combinado de la vecina provincia ahora espera conocer rival para jugar la final de la Región Litoral Norte de la competencia nacional, el cual surgirá del choque entre Eldorado y Formosa. El pasado miércoles empataron 2 a 2 en Formosa y la revancha se llevará a cabo a mitad de esta nueva semana en el norte misionero.
Con mucho entusiasmo y presionando en la mitad de la cancha, Oeste Chaqueño se adelantó 2 a 0 en 23 minutos a través de Sebastián Solís y Carlos Gaitán.
Corrientes descontó rápidamente, a los 25, por intermedio de Gabriel Acosta.
El local siguió dominando el juego pero falló en la definición, mientras que a los correntinos le costó tener la posesión de la pelota.
Al minuto del segundo tiempo, otra vez Solís anotó para el elenco chaqueño pero después ya no tuvo fuerzas ni ideas para intentar la hazaña.
Fuente: El Litoral y El Libertador.
Comentarios recientes