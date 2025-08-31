El Regional Federal Amateur con dos fechas probables de inicio

El torneo Regional Federal Amateur en su edición 2025/26 empieza a tomar forma y en el Consejo Federal aceleran en los detalles de lo que será el campeonato. El primero de ellos tiene que ver con la fecha de inicio.
Según se pudo saber, existen dos probables de inicio, pero distanciadas entre si y que tienen un factor en común: las elecciones legislativas a nivel nacional pactadas para el 26 de octubre: ellas son el 12 de octubre y el 2 de noviembre.
En caso de elegir el domingo 12, se jugará por dos semanas y habrá un parate obligado en el medio de la fase de grupos, algo que, parece, se pretendería evitar. Es por eso que la del 2 de noviembre surge como firme alternativa y una vez iniciada la competencia, no habría que hacer detenciones ni jornadas entresemana para recupar calendario, a excepción del habitual por las fiestas. De todas maneras, será el Consejo Federal a la brevedad quien tomará una decisión.
Yendo al formato, no tendrá variantes a lo que fueron las últimas temporadas y ha rendido grandes réditos por su regionalización. Zonas de grupos y posteriores fases playoffs es el modelo elegido. En cuánto a los ascensos, se mantendrán los mismos 4.
Otro punto a tratar son las licencias deportivas. En las últimas se comenzó con la recepción de carpetas y posterior evaluación de cada pedido. A la par y desde hace varios meses, la Comisión de Homologaciones trabaja en la aprobación de las ligas y sus plazas correspondientes.
De la misma forma se inició con el listado oficial de equipos, que todavía está en fase preliminar, más allá de algunas confirmaciones de clubes de ligas que ya tienen su torneo y sus lugares aprobados por el CF.
Fuente: Ascenso del Interior.
Comentarios recientes