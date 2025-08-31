Se postergó El Linqueño-Crucero

La ciclogénesis causó estragos en lo que va del fin de semana. Este domingo y con las constantes lluvias y vientos, hubo dos partidos postergados en el Federal A por la ciclogénesis. Uno en Mendoza y el otro en Buenos Aires.
Por este motivo, el partido entre El Linqueño y Crucero del Norte, fue postergado para mañana lunes, a las 13 en el estadio «Leonardo Costa».
Era de esperarse y posiblemente sigan llegando notificaciones de juegos postergados. Si Sarmiento y Rosario Central no pudieron terminar el suyo, el sábado por la noche, este domingo gris en gran parte del país traería lo suyo.
El primero de los encuentros organizados por el Consejo Federal que se postergó ha sido el del Perro y el Papero. La región cuyana estuvo muy afectada por el temporal. Y por eso mismo Gutiérrez con Círculo Deportivo quedó suspendido horas antes del inicio.
El otro pleito, recientemente confirmado que no se jugará, ha sido en Lincoln. En el oeste de la provincia de Buenos Aires también cayó abundante agua. Por eso mismo, El Linqueño no jugará ante el ya descendido Crucero del Norte.
Fuente: https://www.vermouth-deportivo.com.ar/
Comentarios recientes