Se suspendió la final del ascenso

Hay dos posturas opuestas para definir el día que lo jugarán, ya que los de Posadas quieren hacer respetar el reglamento que dice que los cotejos postergados el domingo, pasan automáticamente al miércoles mientras que la dirigencia de Yacutinga prefiere hacerlo el venidero sábado.
Oficialmente, la Liga Posadeña informó que en las próximas horas se sabrá para cuando se lo reprogramará.
Ambos resultaron los mejores en la fase clasificatoria, adjudicándose las zonas Capital e Interior, respectivamente.
Para el Pincha, será una de las primeras ocasiones que tendrá para campeonar desde que hace más de una década se afilió a la Liga Posadeña, mientras que los del departamento San Ignacio, desde su regreso al fútbol capitalino, han sido siempre grandes protagonistas.
En semifinales, Yacutinga se impuso 2 a 0 ante Bonpland y fue el primer clasificado con goles de Luciano Fernández y Franco Britez Ferreyra.
Por su parte Estudiantes igualó 0 a 0 con Misionero y Guaraní, el último miércoles y luego se impuso por penales por 4-3.
La definición del torneo, a diferencia de las instancias anteriores, será a partidos de ida y vuelta, jugándose la revancha en el paraje Yacutinga.
Fuente: redacción Deportes Misiones.
