Argentina se quedó con un histórico torneo en Polonia

Finalizó el «Memorial Wagner» y la selección argentina de voley, que tiene en sus filas al misionero Gustavo Maciel, se quedó con el título en este torneo preparatorio tras ganarle al local por 3 a 1, con parciales de 25-20, 21-25, 25-19 y 26-24. Luciano Palonsky fue el máximo anotador con 17 puntos.
Argentina mostró un alto nivel de juego ante una de las potencias mundiales que tuvo en León y Kursek a los más buscados.
Los dirigidos por Méndez trabajaron bien en ataque y bloqueo en los momentos clave para hacer la diferencia y festejar 3 a 1.Así, la Selección cerró este torneo con triunfo 3-0 ante Brasil y Serbia, respectivamente y 3-1 contra Polonia para ser el campeón.
Pablo Kukartsev, distinguido como MVP del torneo, mientras que Matías Sánchez fue el mejor armador y Joaquín Gallego, el mejor bloqueador. El apostoleño Gustavo Maciel fue una de las piezas de recambio en esta gira por el Viejo Continente, como previa al Mundial de Filipinas (del 12 al 28 de septiembre).
Puntos de Argentina en la final: Sánchez (2), Kukartsev (14), Loser (12), Zerba (1), Palonsky (17), Armoa (6), Danani (L). Ingresaron: Gallego (2), Martínez, Vicentín (9), Gómez (2), Giraudo (1), De Cecco.
El conjunto de Méndez participará del grupo C del Mundial que se desarrollará en la ciudad de Manila hasta el domingo 28 del corriente.
Argentina debutará el domingo 14 frente a Finlandia, desde las 10.30 hora local (23.30 del sábado 13 en territorio argentino). Y luego se medirá con Corea el martes 16, también a las 10.30 (23.30 del lunes 15 en Buenos Aires). El cierre en la etapa de grupos será ante Francia el jueves 18, a las 18.00 (7.00 de la Argentina).
Fuente: Deportv.
Comentarios recientes