El Linqueño-Crucero, al mediodía

Por las intensas lluvias caídas en las últimas horas, el partido entre El Linqueño y Crucero del Norte, por la fecha 7 de la zona B de la Reválida del torneo Federal A, pasó para este lunes, a las 13, en el estadio “Leonardo Costa” de Lincoln, provincia de Buenos Aires.
El árbitro del juego Marcelo Sanz recorrió el césped y decidió suspenderlo debido a que no estaban dadas las garantías para que se desarrolle normalmente el duelo.
El partido se disputará este lunes 1 de septiembre a las 13.
El equipo de Adrián Álvarez juega por la camiseta solamente: ya no tiene chances de clasificar y menos de salvarse, pero busca cerrar su participación ganando. El Colectivero no gana hace 17 partidos: la última vez que sumó de a tres fue en abril, cuando le ganó a Juventud Antoniana en el estadio Andrés Guacurarí, por 1 a 0.
Por este grupo, ya jugaron el sábado el líder Boca Unidos que le ganó 2 a 0 a Bartolomé Mitre; Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay goleó 3 a 0 a Sportivo Las Parejas mientras que ayer igualaron 2 a 2 Defensores de Belgrano de Villa Ramallo y Sarmiento (Resistencia) mientras que Ben Hur cayó de local ante Sol de América, 2 a 0.
Las posiciones
Los promedios
Fuente: redacción Deportes Misiones.
Comentarios recientes