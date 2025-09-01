Empate agridulce para Sarmiento en Villa Ramallo

El Decano de Resistencia igualó 2 a 2 como visitante ante Defensores de Villa Ramallo, por la 7ª fecha de la zona B de la Reválida del torneo Federal A de fútbol.
Hernán González y Rodrigo López Alba fueron los autores de los goles para el elenco chaqueño, mientras que Ian Pezzani y Martín Rodríguez lo empataron para el local.
Ahora, el equipo de Roberto Marioni debe viajar a Garupá, para medirse ante el descendido Crucero del Norte, el próximo fin de semana.
El partido
Un partido parejo en líneas generales, donde Sarmiento supo sacar provecho de las chances que generó y se puso arriba en el marcador a los 11’: tras un mal despeje de la defensa dentro del área, Hernán González aprovechó y definió ante la salida del arquero para el 1-0.
El desarrollo continuó con la misma tónica, y el “Deca” volvió a golpear. Tras un lateral que cayó en el área, tomaron a “Toto” González y el árbitro cobró penal. Rodrigo López Alba lo cambió por gol a los 24’, ampliando la ventaja. 2-0.
Sobre el cierre del primer tiempo, Defensores apretó el acelerador y logró descontar luego de una buena jugada colectiva que Ian Pezzani definió de zurda, poniendo el 1-2 a los 41’.
Ya en el complemento, el local pegó de entrada y empató el partido con un golazo de Martín Rodríguez, que a los 6’ sacó un potente remate desde fuera del área y estableció el 2-2.
Con Sarmiento sentido, Marioni realizó cambios y compactó el equipo para frenar los embates del local y no sufrir tanto. En el tramo final, el conjunto chaqueño tuvo chances claras para llevarse el triunfo en los pies de Parera, pero no estuvo fino en la definición.
Fue empate 2-2 en la visita de Sarmiento a Villa Ramallo, que aún no le asegura la clasificación. Ahora, deberá viajar a Garupá para enfrentar a Crucero del Norte, ya descendido.
Síntesis
DEFENSORES DE BELGRANO 2 – SARMIENTO 2
Defensores: Augusto Arcorcel; Lautaro Núñez, Leonardo Hertel, Federico Gay, Ian Pezzani; Juan Cartechini, Jesús Camaño y Bruno Latof; Luis Pérez; Martín Rodríguez y Jeremías Bertacín. DT: Gabriel Pieralisi.
Sarmiento: Germán Yacaruso; Rodrigo López Alba, Franco Domínguez y Santiago Piccioni; Leonel Niz, Tomás Bacas, Cristian Almirón y Max Pared; Gonzalo González, Hernán González y Carlos Arriola. DT: Roberto Marioni.
Goles: 11′ Hernán González (S). 24′ Rodrigo López Alba (S). 41′ Ian Pezzani (D) y 51′ Martín Rodríguez (D).
Cambios: 69′ Rodrigo Giménez y Pablo Martínez por Gonzalo González y Cristian Almirón (S), 74′ Julián Abacas por Jeremías Bertacín (D), 76′ Matías Ayala y Rodrigo Montenegro por Leonel Niz y Max Pared y 85′ Sebastián Parera por Hernán González (S).
Árbitro: Gustavo Benites.
Asistentes: Luciano Díaz y Diego Ocampo.
Cuarto: Facundo Vizgarra (todos de Salta).
Estadio: «Salomón Boeseldín», de Defensores.
Fuente: Entretiempo.
