Guaraní campeón del torneo Apertura

Pese a las adversas condiciones climáticas, finalizó ayer en el estadio «Clemente Argentino Fernández de Oliveira» el torneo Apertura femenino de la Liga Posadeña de Fútbol.
Luego de definirse el torneo de Sub-13, se disputó el plato fuerte de la jornada entre las primeras divisiones de Guaraní Antonio Franco y Atlético Posadas.
Fue triunfo de las franjeadas por 5 a 1, ratificando su poderío en la región y se coronaron campeonas del torneo Apertura.
Los goles de las dirigidas por «Tuti» Boede fueron anotados por Milagros Machado (2), Luciana Solís y Macarena Rodríguez (2).
En el preliminar, Candelaria derrotó a Estudio Galeano 3 a 0 y se ubicó en el tercer lugar del certamen.
En Sub-13, la Copa de Plata quedó en manos de Jorge Gibson Brown que venció 1 a 0 a Estudio Galeano mientras que la Copa de Oro fue obtenida por Bartolomé Mitre Amarillo, que igualó 1 a 1 con Mitre Azul y se impuso en la definición por penales.
Fuente: redacción Deportes Misiones.
