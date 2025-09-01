Luz y Fuerza y Jardín América se metieron en cuartos de final

Pese a las amenazas de lluvia que hubo en toda la provincia y de la caída de precipitaciones en distintos puntos de la tierra colorada hubo acción del torneo Provincial organizado de la Federación Misionera de Fútbol y un par de equipos sellaron su pasaje a los cuartos de final.
Luz y Fuerza lo ganaba en casa, pero igualó 1 a 1 en Puerto Iguazú ante Atlético Garuhapé y hubo que definir la serie desde los doce pasos. El Eléctrico metió todo y Facundo Vera tapó uno para que Luz y Fuerza ganara 5-4.
Al igual que en el norte de la provincia, Jardín América y Puerto Argentino empataron 1 a 1, por lo que la llave también tuvo definición por penales. El Lobo jardinense estuvo efectivo y ganó 4-1 la definición desde los doce pasos para avanzar a cuartos de final.
En Apóstoles, Timbó de Jardín América empezó arriba en el marcador, pero no pudo sostener su arco en cero y se lo igualó Tuyutí. Fue 1 a 1 en el estadio «Manuel Belgrano» de la Liga Apostoleña de Fútbol.
De esta manera, Timbó definirá el pasaje a cuartos de final el próximo domingo como local. Guaraní Antonio Franco aguarda rival de esta llave.
Jardín América y Puerto Argentino jugaron un partidazo de ida y vuelta, con goles prácticamente desde el vestuario en cada tiempo, remates en los postes y una definición que llegó al punto penal para conocer quien pasaba de ronda. El Club Jardín América como local eliminó a Puerto Argentino de San Pedro por la revancha de los octavos de final del torneo Provincial organizado por la Federación Misionera de Fútbol.
En la ida fue 0 a 0 en suelo sampedrino. La revancha estaba en duda que se juegue por las inclemencias climáticas, pero se pudo desarrollar los 90 minutos y fue un verdadero partidazo. Puerto Argentino encontró un penal a los 8 minutos del primer tiempo bien sancionado por el árbitro y Nahuel Zelaya lo cambió por gol. En la misma etapa el propio delantero del visitante pudo ampliar la diferencia con un remate de cabeza que pegó en el travesaño del arco de Emiliano Luckmann, arquero local.
En el segundo tiempo también el gol llegó de manera temprana, tras una serie de rebotes dentro del área chica y el arquero Brian De Olivera que no pudo sacar el esférico, Guillermo Céspede, defensor del ‘Lobo’, igualó el marcador a los 3 minutos y trajo alivio a toda la parcialidad local. Además, el conjunto dueño de casa también tuvo un remate en el poste izquierdo del arquero sampedrino que impidió que den vuelta el resultado.
Con el global 1 a 1 y empate, debieron definir el pasaje desde los penales. Allí, se convirtió en figura Luckmann, que contuvo dos remates y sus compañeros no fallaron ninguno. Por lo tanto, con un resultado a favor por 4 a 1 desde los 12 pasos, el dueño de casa selló su pasaje a cuartos de final y espera rival.
Por otra parte, Timbó de Jardín América jugó de visitante ante Tuyutí de Apóstoles por el encuentro de ida de los octavos de final del mencionado certamen. El Verde empezó arriba en el marcador, pero no pudo sostener su arco en cero y se lo igualaron. Fue 1 a 1 en la cancha de la Liga Apostoleña de Fútbol.
De esta manera, Timbó definirá el pasaje a cuartos de final el próximo domingo como local, cuando reciba a Tuyutí, posiblemente a partir de las 16 horas. En caso de pasar el Verde, los dos elencos jardinenses estarán entre los 8 mejores del Provincial.
Tanto Luz y Fuerza como Jardín América deberán esperar a que se terminen las otras series para conocer a sus rivales en cuartos.
Además comenzaron otras tres series de octavos de final. En Apóstoles, Tuyutí y Timbó empataron 1-1 y todo se definirá en Jardín América. El ganador se medirá en cuartos con Guaraní.
Central Iguazú goleó 3-0 a Ex Alumnos 185 y viajará con una buena ventaja a Oberá. Por su parte, Nacional de Puerto Piray pegó de visitante y derrotó 4-2 a 9 de Julio.
Fuente: El Territorio.
