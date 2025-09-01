Edgar Villán: «Ozurak me dijo que iba a hacer un gol»

Edgar Villán fue uno de los protagonistas en la victoria de Boca Unidos ante Bartolomé Mitre para mantener la categoría en el torneo Federal A.
El delantero correntino marcó el segundo gol que sentenció la historia y habló con los medios en la zona mixta: «Cargué la barrita de potencia y no vi con salió porque justo me caí. Lo ganamos bien, ellos tuvieron alguna contra pero el partido fue favorable para nosotros. Estuvimos bien en todas la líneas», dijo.
En la semana, uno de sus compañeros le había anticipado en un entrenamiento que iba a volver a anotar: «Desde el jueves, Maxi (Ozurak) me dijo que iba a hacer un gol porque iba a salir en el segundo tiempo después de marcar el también».
Fuente: diario Época.
Comentarios recientes