Cardozo subcampeón del mundo de canotaje maratón

Damián Cardozo, quien junto a su coterráneo Franco Bacigalupi representan a la provincia y al país en el torneo que se extenderá hasta mañana miércoles en Gyou, Hungría, se colgó la medalla plateada en la prueba individual K1.
Fue un primer día más que positivo para la dupla del club Río Paraná en esta categoría de 18 kilómetros; mientras Cardozo marcó un tiempo de 1:25:51.03 para cerrar segundo, a poco más de tres minutos que el ganador local Raymond Bukkosi; Bacigalupi quedó 12° en la misma prueba.
Mañana habrá tiempo de revancha cuando hagan equipo en la K2 Dupla en la despedida que esperan sea feliz.
Vale recordar que el binomio se preparó para la ocasión de manera íntegra tras obtener el pasaje al Mundial en abril de este año, en el selectivo realizado en Entre Ríos.
Fuente: El Territorio.
